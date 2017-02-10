俄空襲IS誤炸土耳其部隊 蒲亭忙致哀
土耳其軍方表示，俄羅斯今天空襲敘利亞境內聖戰士據點時，命中一棟內有土耳其部隊的建築物，造成三名土耳其士兵「意外」喪生，另有11人受傷。俄國總統蒲亭迅即表示哀悼。
由於俄國與土耳其在敘利亞戰事上愈來愈密切合作，蒲亭（Vladimir Putin）很快就為此事向土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）致意，除了表示哀悼，並且保證會改善未來的軍事協調。
土耳其軍方發布聲明說，發動攻擊的俄國戰機原本是要空襲伊斯蘭國（IS）聖戰士的目標，但「但意外炸中我國部隊所在建築物，造成三名英勇的士兵犧牲」。
聲明說，11名受傷士兵中有一人情況嚴重。
根據聲明，蒲亭隨即與艾爾段聯絡，表達他的「悲傷與哀悼」。
軍方說，「俄國官員表示，這起事件出於意外」，雙方將就此事進行調查。
在莫斯科，克里姆林宮表示，蒲亭向艾爾段致哀，而兩國領袖也同意，在敘利亞境內打擊伊斯蘭國時，將「加強軍事協調」。
根據克宮說法，這起事件發生在伊斯蘭國掌控的敘利亞城鎮巴卜（Al-Bab），俄土兩國都對當地發動空襲。1060210
(中央社)
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