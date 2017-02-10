剛返家卻目睹愛女跳樓亡 單親母悲慟

新北市八里區24歲馬姓女子，9日傍晚6時許突然從中山路一段的社區大樓墜樓，撞上行駛而過的計程車後，再彈飛落地，當場失去生命跡象，當時剛要返家的馬母正巧目擊全程，趨前一看竟是親生女兒，當場情緒崩潰，警消獲報後到場將馬女緊急送醫急救，但仍宣告不治。

警方調查，就讀某專科學校二年級的馬女，與母親2人相依為命，近年才搬到八里區中山路一段的一處社區大樓租屋同住，因高中時罹患精神疾病，並持續在新北市八里療養院就診，但因家境清寒，去年1年時間，並未依約返回療養院治療。

馬母向警方表示，昨天上午她外出工作，獨留正在放寒假的愛女在家，不料傍晚近6時許，她剛下班搭乘公車返回租處社區大門對面，剛走下公車就看見高處有一人墜落，趨前一看竟發現是女兒。

警方表示，馬女雙腿粉碎性骨折，經緊急送醫後宣告不治，馬女臥房的窗戶外開並有攀爬痕跡，房間內雖未發現馬女所留遺書，但屋內沒有異樣入侵、打鬥跡象，目前朝自殺方向偵辦。

(中時)