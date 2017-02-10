機器人探福島核電廠反應爐 輻射創新高

東京電力公司9日透露，對送入福島第一核電站2號機組反應爐安全殼內的機器人所攝畫面進行分析，顯示部分空間輻射量推算為每小時650西弗，超過先前的530西弗紀錄，再創新高。

共同社報導，2011年311東日本大地震引發海嘯重創福島核電廠這座反應爐後，安全殼內有些堆積物可能會對計劃本月投入的蠍型自動行走機器人造成阻礙，因此出動機器人去除，但去除作業開始約兩個小時後，安裝於機器人上的攝影機所拍攝畫面突然變暗，這項故障造成作業中斷。

東電就故障原因表示，「輻射的影響很大」。攝影機鏡頭的設計可以承受累計1000西弗輻射。

東電9日投放了機器人，希望去除附著在通往壓力容器正下方的設備更換用軌道（長約7公尺）內側5公尺範圍的堆積物。據悉，通過高壓噴水去除了前方約1米範圍的堆積物，但其餘部分十分牢固，未能去除。

在1月下旬進行的安全殼內部拍攝調查中，推算距支撐壓力容器的底座牆壁起約2公尺處的空間輻射量為最大每小時530西弗，此外還發現壓力容器正下方的鐵製作業用腳手架上有穿孔情況，以及附著了可能是熔落核燃料（燃料碎片）的黑色堆積物。1060210

(中央社)