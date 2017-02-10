機器人探福島核電廠反應爐 輻射創新高
東京電力公司9日透露，對送入福島第一核電站2號機組反應爐安全殼內的機器人所攝畫面進行分析，顯示部分空間輻射量推算為每小時650西弗，超過先前的530西弗紀錄，再創新高。
共同社報導，2011年311東日本大地震引發海嘯重創福島核電廠這座反應爐後，安全殼內有些堆積物可能會對計劃本月投入的蠍型自動行走機器人造成阻礙，因此出動機器人去除，但去除作業開始約兩個小時後，安裝於機器人上的攝影機所拍攝畫面突然變暗，這項故障造成作業中斷。
東電就故障原因表示，「輻射的影響很大」。攝影機鏡頭的設計可以承受累計1000西弗輻射。
東電9日投放了機器人，希望去除附著在通往壓力容器正下方的設備更換用軌道（長約7公尺）內側5公尺範圍的堆積物。據悉，通過高壓噴水去除了前方約1米範圍的堆積物，但其餘部分十分牢固，未能去除。
在1月下旬進行的安全殼內部拍攝調查中，推算距支撐壓力容器的底座牆壁起約2公尺處的空間輻射量為最大每小時530西弗，此外還發現壓力容器正下方的鐵製作業用腳手架上有穿孔情況，以及附著了可能是熔落核燃料（燃料碎片）的黑色堆積物。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。