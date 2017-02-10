MLB》馬林魚真要賣了？傳16億美金轉手

陳偉殷所屬的馬林魚傳將出售，價碼約落在16億美金上下。(美聯社資料照)

台灣好手陳偉殷所屬的邁阿密馬林魚，去年大肆補強後，就傳出老闆勞瑞亞(Jeffery Loria)有意拋售，而現在似乎真的已成定局，美媒10日報導，勞瑞亞據傳已與來自紐約的新買家達成協議，沒有堅持原本喊出的17億價碼，將以16億美金(約496億台幣)轉手。

據《theScore》報導，2002年因馬林魚老闆亨利(John Henry)入主紅襪，勞瑞亞先是把蒙特婁博覽會的股權賣回給大聯盟，隨後就用1.58億美金買下馬林魚，隔年馬林魚也很爭氣，一路過關斬將奪得1997年後的第2座世界大賽冠軍；但自那之後卻勝少敗多，2002年至今，打出1087勝1179敗戰績。

富比世歐札尼安(Mike Ozanian)透露，最後球隊轉售的價格，很可能落於16億美金上下，而非勞瑞亞先前開出的17億；至於新老闆的身分，目前只知經營紐約不動產事業，但身分尚不清楚，只是去年才頓失王牌費南德茲(Jose Fernandez)，如今球隊又轉賣，雙重影響下，馬林魚想打出佳績，難度恐怕又高了許多。

(中時電子報)