美國夢碎？ 放棄美籍創新高

2016年又較前年增加了1132人，共有5411名公民放棄美籍，躍居有史以來最多人放棄美國國籍的年度。(圖片取自usnews)

美國夢不再？聯邦公報(Federal Register)9日公布2016年放棄美國國籍報告指出，美國人放棄美國公民身分再度創下歷史新高，2016年也是放棄美籍人數連續第四年刷新紀錄，共有5411名公民放棄美國籍。

根據紀錄，2008年時，放棄美國國籍的人數，只有231人，直到2010年，美國政府頒佈「肥咖」條款後，海外財產「無所遁形」，因此也使越來越多「美國人」，開始考慮放棄美籍。2014年，「肥咖」正式施行，具有美國公民、綠卡持有者，海外資產需要報稅，當年放棄美籍人數，馬上激增到3415人。

2015年則攀升到4279人，2016年又較前年增加了1132人，共有5411名公民放棄美籍，躍居有史以來最多人放棄美國國籍的年度。

「外國帳戶稅收遵從法」(FATCA，Foreign Account Tax Compliance Act)，因諧音而被稱為「肥咖」法，這項法令要求外國金融機構，必須配合提供具有美國公民、綠卡持有者，其個人資產達五萬美元的帳戶及資產資料。至今世界有近百 個國家或主權地區和美國達成協議，答應依照肥咖條款，搜集和提供美國納稅人資料給美國國稅局。而美國越來越嚴的海外追稅法令而放棄合法居留身份、國籍者明顯增加。

像是英國外相強森(Boris Johnson)、尼德蘭作家海勒(Ｒachel Heller)、加拿大伍德 (Susan Wood)，以及澳洲學者艾爾波特(Karen Alpert)等四位，是因為「肥咖」條款，而決定放棄美籍。據了解，英國外相強森(Boris Johnson)表示，他賣掉位於北倫敦的房子後曾收到美國追討的稅單，被他形容是無法無天。

(中時電子報)