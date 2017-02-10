美國夢碎？ 放棄美籍創新高
美國夢不再？聯邦公報(Federal Register)9日公布2016年放棄美國國籍報告指出，美國人放棄美國公民身分再度創下歷史新高，2016年也是放棄美籍人數連續第四年刷新紀錄，共有5411名公民放棄美國籍。
根據紀錄，2008年時，放棄美國國籍的人數，只有231人，直到2010年，美國政府頒佈「肥咖」條款後，海外財產「無所遁形」，因此也使越來越多「美國人」，開始考慮放棄美籍。2014年，「肥咖」正式施行，具有美國公民、綠卡持有者，海外資產需要報稅，當年放棄美籍人數，馬上激增到3415人。
2015年則攀升到4279人，2016年又較前年增加了1132人，共有5411名公民放棄美籍，躍居有史以來最多人放棄美國國籍的年度。
「外國帳戶稅收遵從法」(FATCA，Foreign Account Tax Compliance Act)，因諧音而被稱為「肥咖」法，這項法令要求外國金融機構，必須配合提供具有美國公民、綠卡持有者，其個人資產達五萬美元的帳戶及資產資料。至今世界有近百 個國家或主權地區和美國達成協議，答應依照肥咖條款，搜集和提供美國納稅人資料給美國國稅局。而美國越來越嚴的海外追稅法令而放棄合法居留身份、國籍者明顯增加。
像是英國外相強森(Boris Johnson)、尼德蘭作家海勒(Ｒachel Heller)、加拿大伍德 (Susan Wood)，以及澳洲學者艾爾波特(Karen Alpert)等四位，是因為「肥咖」條款，而決定放棄美籍。據了解，英國外相強森(Boris Johnson)表示，他賣掉位於北倫敦的房子後曾收到美國追討的稅單，被他形容是無法無天。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。