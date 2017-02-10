川普反對他國損及日本對釣島行政管理權

我要評比

美國總統川普明天將會晤到訪的日本首相安倍晉三，美方高級官員在會談前夕表示，川普將反對其他國家作任何片面宣告，損及日本對引起主權爭議的釣魚台列嶼的行政管理權。

這位官員與記者視訊會議時又說，川普明天在白宮與安倍會談時，據料不會談及有關東海這些島嶼主權問題的任何討論。

日本將東海的釣魚台列嶼稱為尖閣諸島，認為當地是其領海，中國則稱之為釣魚島，這項爭端造成雙方長期關係緊張。

這位美國官員又說，關於日本被控操控匯率一事，並未列為這次會談的首要議題，但也未不排除會非正式討論此事。

安倍與川普在華府會晤後，明天將一起前往佛羅里達州的棕櫚灘（Palm Beach），住在川普位於馬阿拉歌（Mar-a-Lago）的莊園，並在11日打一場高爾夫球。

關於川普8日致函中國國家主席習近平一事，這位官員說，信中提及川普期待與習近平討論雙方共同合作以及「眾所周知存有歧見」的議題。1060210

(中央社)