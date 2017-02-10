NBA》惹尼克老闆不爽 歐克萊看球遭趕
得罪了尼克老闆杜蘭(James Dolan)下場會如何，可能沒人比前尼克球星歐克萊(Charles Oakley)更清楚，他現在甚至連想好好看場球都不行！美媒10日報導，歐克萊昨到尼克主場麥迪遜花園廣場看球，卻在比賽進行沒多久，就被保全要求離場，「他(杜蘭)不想看到我。」歐克萊說。
《ESPN》報導，歐克萊過去幾年，就曾公開批評過杜蘭的管理風格，這可惹得杜蘭相當不悅，甚至在2014年紐奧良明星賽時，還要保全請走歐克萊，「現在無論何時我到花園球場看球，保全都會隨即通報他(杜蘭)，他就是不想要我在球場裡。」
這次驅趕事件發生在第一節，當時歐克萊剛到位子上，不知是故意還是巧合，座位竟剛好就在杜蘭附近，在球賽進行不過4分半鐘，保全就找上了他們，「我們準備享受比賽，卻被要求離開這裡。我問了為什麼，獲得『你必須離開，因為有人要求你離開』的回應。」
歐克萊自然不願離開，「我告訴他，我在這裡打球打了10年，我愛尼克、愛紐約，希望球員們在場上能有好運且成功，我不懂為何這裡不歡迎我，」眼看歐克萊氣憤的怒斥保全，「禪師」傑克生(Phil Jackson)試著安撫他，但歐克萊仍沉不住氣，與保全大打出手。
歐克萊動手後，很快就被大批保全架離球場，隨後遭紐約警方逮捕。據警方指出，被53歲的歐克萊毆打的3名球場人員，都有輕微受傷，他很可能因施暴吃上官司。
(中時電子報)
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