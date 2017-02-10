安倍赴美會川普 料將確認合作應對中國
共同社報導，日本首相安倍晉三今晚啟程前往美國華盛頓，明天將與美國總統川普在白宮舉行會談，料將確認合作應對加強海洋活動的中國。
會談預計將以安全保障問題及貿易政策為中心進行磋商，制定包括貿易與投資在內的新規則也將成為議題。安倍還將提出增加美國就業及擴大市場的一籃子貢獻措施，通過支持奉行「美國第一主義」的川普，力爭構築雙贏關係。
日美兩國政府預計將在高峰會後召開的聯合記者會上發表總結會談成果的協議文件。隨後兩國領袖將前往美國南部佛羅里達州，安倍將在川普的別墅下榻，兩人將一同打高爾夫球並共進午餐早餐等，共同度過整整兩天。
有關貿易政策，川普在就任總統後宣佈「永久退出」跨太平洋夥伴協定（TPP）。川普可能會在會談中提出開展雙邊貿易談判或減少以汽車產業為中心的對日貿易逆差的要求。
因此，日方提出以日本副首相兼財務相麻生太郎與美國副總統彭斯為首創設新的經濟磋商機制。此外日本還準備了包括在美國進行基礎設施投資等內容的「日美經濟增長與就業倡議」，力爭推動強化經濟合作。
在安全保障領域，將確認美軍繼續參與亞太地區事務。考慮到北韓的核武及導彈的開發及加強海洋活動的中國的動向，預計將向國內外宣傳「不可動搖的牢固的日美同盟」。
麻生太郎、彭斯、日本外相岸田文雄、美國國務卿蒂勒森也將陪同出席會談。安倍將在會談之前出席美國商會主辦的早餐會，此外還將赴阿靈頓國家公墓向無名戰士獻花。1060210
(中央社)
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