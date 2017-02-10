每日郵報不可靠 維基百科禁用
英國《每日郵報》被維基百科編輯群投票決定禁止引用為其網站的消息來源，除非是在特殊情況下，編輯群認為《每日郵報》的報導普遍不可靠，且報導偏向腥羶色，疏於查證，甚至製造假新聞。
維基百科英文版發布聲明表示編輯群2015年初就開始討論《每日郵報》的可靠性，達成共識後決定禁用《每日郵報》，並鼓勵所有編輯拿掉先前曾引用過的《每日郵報》來源，將現有約1萬2000條引用《每日郵報》的參考註解，改為其他更可靠的來源。
該舉動對維基百科來說相當罕見，他們鮮少禁用新聞媒體，另兩家也常出現錯誤的《今日俄羅斯》和福斯新聞都未被禁用。
《每日郵報》為英國小報，1896年創刊，如今在英國發行量僅次於日報類冠軍《太陽報》。但近年來，《每日郵報》多次被投訴種族主義言論，刊登聳人聽聞而不準確的科技和醫學類故事。
(中時電子報)
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