每日郵報不可靠 維基百科禁用

英國《每日郵報》被維基百科編輯群投票決定禁止引用為其網站的消息來源。(圖片取自維基百科)

英國《每日郵報》被維基百科編輯群投票決定禁止引用為其網站的消息來源，除非是在特殊情況下，編輯群認為《每日郵報》的報導普遍不可靠，且報導偏向腥羶色，疏於查證，甚至製造假新聞。

維基百科英文版發布聲明表示編輯群2015年初就開始討論《每日郵報》的可靠性，達成共識後決定禁用《每日郵報》，並鼓勵所有編輯拿掉先前曾引用過的《每日郵報》來源，將現有約1萬2000條引用《每日郵報》的參考註解，改為其他更可靠的來源。

該舉動對維基百科來說相當罕見，他們鮮少禁用新聞媒體，另兩家也常出現錯誤的《今日俄羅斯》和福斯新聞都未被禁用。

《每日郵報》為英國小報，1896年創刊，如今在英國發行量僅次於日報類冠軍《太陽報》。但近年來，《每日郵報》多次被投訴種族主義言論，刊登聳人聽聞而不準確的科技和醫學類故事。

(中時電子報)