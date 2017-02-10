暴風雪襲美國東北部 近3000航班取消

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強大的冬季暴風雪今天猛撲美國東北部地區，最大城市紐約受到重大影響，連聯合國總部也暫時關閉，全美有近3000航班取消。

紐約昨天出現歷來2月創紀錄最高溫後，晚間開始降雪，今天預計將降下25至35公分的大雪。

「每日新聞」（New York Daily News）報導，國家氣象局表示，在時速40公里的寒風吹襲下，紐約的體感溫度達攝氏零下9度至12度，而今晚還有機會再降大雪。

根據追縱航班狀況的網站，共有近3000個美國境內和進出美國航班取消，超過半數集中在紐約市的三大機場和波士頓洛根國際機場（Logan International）。

在全美人口最多的紐約市，市長白思豪（Bill de Blasio）呼籲民眾留在家裡，不要開車上路。

聯合國宣布，「由於天候惡劣」，紐約總部將暫時關閉；紐約、波士頓和費城等市公立學校也宣布停課。1060210

(中央社)