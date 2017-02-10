NBA》打出生涯最佳 公鹿帕克又報銷了

賈巴利帕克(中)阿基里斯腱撕裂，再度整季報銷。(美聯社資料照)

好漢最怕病來磨，尤其對菜鳥球季就因傷報銷，這個球季好不容易打出生涯最佳表現的賈巴利帕克(Jabari Parker)而言，更不希望停下腳步，無奈事與願違，美媒10日報導，他昨役對上熱火時，一次上籃後落地傷到膝蓋，經檢查為阿基里斯腱撕裂傷，3年內第二度整季報銷。

2014年時，剛以選秀榜眼之姿進軍NBA的帕克，一度還有望角逐最佳新秀，然而卻只打了25場比賽，就因左膝前十字韌帶撕裂，提前結束球季，所幸隔年順利復出，孰料，邁入第三個球季，帕克打出場均20.1分、6.2籃板、2.8助攻的生涯最佳表現，膝傷卻又在這時來亂。

《ESPN》報導，帕克在第二節一次上籃進攻後，重重摔到地上，隨即抱著膝蓋露出痛苦的表情，最後得需靠隊友攙扶才能離場，當時球隊僅推測他只是膝蓋扭傷，如今他傷勢超乎預期，預計將休息12個月。折損一員大將，不僅讓公鹿以88比106不敵熱火，位居東區第11的他們想擠身季後賽，機會是越來越渺茫。

(中時電子報)