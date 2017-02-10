不打針、不吃藥 逆齡回春20歲

白雁(左)、彥寬在全世界推廣道家回春養生功法(本報資料照片)

有甚麼方法可以不靠醫師、不打針、不吃藥，逆轉年齡20歲？答案是道家秘傳的回春功。

白雁時尚氣功首席老師彥寬教學15年，在全世界親自教學的學生超過10萬人，很多學生形容他是「驚天動地的氣功老師」，因為每次演講會，看到以他的實際年齡所顯示出的身材和外貌，只有驚天動地可以形容，特別是他的皮膚，又紅潤又細緻，精氣神飽滿，每次有人問他：「老師，您到底用甚麼方法保養」，他總回答，其實就是用一個驚天動地的養生法，道家秘傳回春功。

為什麼說回春功驚天動地？彥寬指出，全世界在過去的20年當中，醫學上發展出各類療法，但是從他開始教氣功至今，一轉眼已經過了15年，老師依然在這裡，又年輕又健康，顯示這確實是一套最安全、傳承最久的養生法。

現代人為什麼需要練氣功？彥寬表示，隨著地球暖化，大環境改變，很多毛病在以前可能要60歲的人才會有，但現在30歲就開始出現；首先現代人的作息時間和以往大不相同、日夜顛倒，以前人晚上七點睡覺，現代人晚上七點才正生龍活虎，甚至晚上11點到家才正準備滑手機、處理私人人際關係，很多人到凌晨才睡覺，「這會改變腎氣走向，使氣血混亂。」彥寬說。

以前的人到了50幾歲會有50肩，現在的人30幾歲就有50肩的比比皆是，更嚴重的是腫瘤到處橫生，人體出現很多難以醫治的毛病，最明顯的是提前老化。「30歲得50肩、40歲常腰痛腰閃、晚上不好入睡，這些都是提前衰老的表現，還有高血壓、糖尿病，也都是老化指標。」

老化的第一個反應是容易腰疼、腰傷、肩膀疼痛、睡眠障礙、夜尿，「年輕時通通沒有夜尿問題，可是後來可能一個晚上起床1到4次上廁所。」彥寬解釋，男人最容易出現的老化現象是肝功能變差，很多人覺得筋骨全面僵硬、筋拉不開、身體疼痛，都必須提高警覺，因為身體健康已經拉起了警報。

彥寬有一位學生是財政部資深公務員，工作地點在基隆港，必須常常在半夜巡視貨櫃，練功前已有30多年肝病的病史，肝臟長期處在發炎狀態，每到周末，這名官員就開車到中南部去尋找肝病的秘密藥方，這些藥方多半不便宜，但是30年下來，病情始終沒甚麼進展。

一個偶然機會，這位官員聽了彥寬的演講，看到彥寬的皮膚，覺得很不可思議，心中納悶：老師的皮膚怎麼可以那麼好？同時他發現自己全身僵硬到無法形容，連半蹲都不行，彥寬在演講會中提到的老化現象，他在40歲就全部都有了，於是立刻報名，開始跟彥寬學習回春功。

在跟彥寬練回春功的過程中，每半年回診一次，眼看著體檢報告的數字一路恢復到正常，他說他人生最大的改變是恢復到40歲的體能狀況，腰痛的問題似乎不再出現，晚上失眠的問題似乎再也碰不到，最重要的是，醫學報告拿到手上竟然回部恢復正常，現在60歲的他，完全回春，逆轉20歲。

回春功不只讓男性逆齡，也讓許多女性體會到甚麼是回春。彥寬說，以前的人認為寧可治十個男科，也不治一個婦科，原因何在？原來女人每個月的月經是最難調理的，現代人又有很堆子宮肌瘤、子宮內膜增生、巧克力囊腫、水瘤等各種毛病，他教功這麼多年下來，看到很多女學員困擾多年的痛經、子宮寒冷、肌瘤等，在練回春功的時候有很多改變；許多學員表示，練功的第一個反應是皮膚會變漂亮，原本很惱人的婦科問題也有明顯進步，「想要變年輕，回到20年前，道家秘傳的回春功確實很有效。」

彥寬說，很多學生在沒有學功前都很排斥氣功，第一覺得自己沒那麼老，第二覺得自己沒時間，第三覺得很困難，直到他們來到他的課堂才知道，原來老師教的氣功非常輕鬆就能學會、很容易就可以練，練功的時間短、效果快，因為彥寬把生硬難懂的氣功，用MBA的教學方式變活潑了、變生動了。

彥寬說，這幾年他親自教的學生超過10萬人，光是上過回春功的學生也超過3萬人；經由這些學生，他得到一個結論，很多人的回春就如同重生，「生命要再次有光彩，就必須身體健康；身體健康，最簡單的方式就是讓自己年輕二十歲」。2017金雞年，第一場免費演講會，彥寬就要教大家如何不打針、不吃藥，靠自己身體的氣血和能量，讓自己回春20歲。

(中時電子報)