川普習近平通信 白宮：盼美中關係改善
白宮發言人史派瑟今天說，美國總統川普很常談中國，他了解美國企業渴望進入中國市場，也清楚要顧及國家安全利益，川普會盡所能朝向發展富有成果及建設性的美中關係。
白宮昨晚公布，川普致信給中國國家主席習近平，感謝習近平日前祝賀他就職的賀函外，也祝賀中國民眾元宵節快樂、雞年行大運。這是川普入主白宮後與習近平首次正式接觸，不同於川普與其他國家元首通電話熱線，兩人以傳統的書信往來方式展開交往。
而史派瑟（Sean Spicer）則在今天的每日新聞簡報會上、進一步簡短闡述，並做上述表示。
有中國媒體記者問，川普致信給習近平的時機以及川普對美中關係重要性的看法為何？史派瑟說，美中關係顯然對美國是重要的，而且川普很常談論中國，也了解美國在兩國關係中的國家利益與經濟利益。
他指出，川普清楚美國企業渴望進入中國市場，而美國也有國家安全利益要兼顧；當然，川普想盡其所能地與中國朝向發展「富有成果及建設性」的美中關係，也期待是朝這一方向邁進。
競選期間，川普不但批評中國是匯率操縱國，也指責中國不按國際規則行事，偷走美國勞工的工作、搭便車，傷害美國經濟；他上任前也打破慣例，與台灣的總統蔡英文通電話，受訪時更說，在南海與北韓問題上、如果中國不做些努力，他不懂美國為何要遵守行之多年的「一中政策」。1060210
(中央社)
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