南非總統國會演說 在野議員鬧場爆群架

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南非總統朱瑪今天赴國會發表國情咨文演說時，反對黨議員高聲呼喊干擾，最後與奉召進場維持秩序的警衛爆發全武行，雙方打成一團，鬧場議員遭驅逐出場後朱瑪才順利登台。

英國「衛報」（Guardian）與法新社報導，激進左派政黨「經濟自由戰士」（EFF）的25位議員鬧場，使得朱瑪（Jacob Zuma）等了一個多小時還無法發表演說，最後穿著白襯衫的警衛將他們驅逐出場，議場場面混亂。

國會議長姆碧提（Baleka Mbete）告訴這些反對黨議員：「我們耐心對待你們，並且盡量讓你們有機會表達意見，但這個機會遭到濫用。」

朱瑪最近三年向國會發表這項年度演說時，都陷入騷亂局面，因為身穿一身紅衣的經濟自由鬥士黨議員每次都力圖干擾他的演說。

朱瑪是執政黨非洲民族議會（ANC）黨魁，他似乎未受議場出現的暴力衝突場面影響，最後帶著招牌笑聲登台發表演說。

在警衛進場維持秩序前不久，經濟自由鬥士黨領袖馬勒馬（Julius Malema）痛罵，朱瑪「無可救藥，爛到骨子裡」。

朱瑪最後上台演說時，國會有許多座位空著，因為主要在野黨民主聯盟（Democratic Alliance）的議員也集體退場，抗議政府違憲。

國會外也不平靜，警方發射多枚震撼彈，隔開非洲民族聯盟與經濟自由鬥士兩黨支持者。1060210

(中央社)