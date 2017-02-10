大谷翔平新球季怎用？教頭考慮「隔月二刀流」
「二刀流」大谷翔平雖因腳傷無緣經典賽，不過如今仍在最低限度內，備戰新球季，依然能成為日本火腿連霸的其中一個重要戰力，如今火腿身分變成衛冕者，想挑戰連霸，大谷的表現勢必關鍵，該如何啟用，才能兼顧戰績，又不會讓大谷過勞？日本火腿總教練栗山英樹正研擬採取「隔月二刀流」策略。
去年球季，大谷在投打都獲得佳績，不過或許是注意到兩者兼顧，似乎造成大谷負擔過重，《每日新聞》報導，火腿投手如今除去年封王班底，還多了返日的村田透，先發後援兩相宜的洋將艾斯寇巴(Edwin Escobar)，若齋藤佑樹復活，先發輪值人才濟濟，整體戰力升級，也增加運用大谷的靈活性。
「球隊想輕鬆取勝，就得做好平衡，」栗山直言，火腿想要贏球，勢必需要大谷的二刀流；考量現在的情勢，本來還曾打算讓大谷「一年投手、一年打者」，如今他再拋出隔月二刀流的想法，「舉例來說，這個月擔任投手的話，下個月就擔任野手讓身體休息。這還需經各方考量。當然實現並不容易，我還需要思考。」
(中時電子報)
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