加拿大總理下周一會川普

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加拿大總理杜魯道預定下周一(13日)訪問白宮，與美國總統川普會面。(圖片取自美聯社)

加拿大總理杜魯道預定下周一(13日)訪問白宮，與美國總統川普會面，這是川普就任總統以來，兩人首度會面。這兩位領袖在貿易和移民問題上有很深的分歧，加拿大總理辦公室發出的聲明表示，雙方領袖都相當期待會面，討論加美兩國關係以及如何持續合作，並為兩國的中產階級努力。

白宮發言人史派瑟說：「兩位領袖期盼進行建設性的談話，增進兩國的關係。」

加拿大國防部長石駿（Harjit Sajjan）、外交部長弗里蘭（Chrystia Freeland）和財政部長莫努（Bill Morneau）本周已赴美國華盛頓為兩國元首首度會面做準備。

(中時電子報)