低溫特報！今晨淡水9.1度 體感溫度7度

今天清晨淡水則測出９.６低溫，體感溫度僅７度，而白天高溫也不高，尤其北臺灣，高溫僅１３至１５度。(本報系資料照)

今天（１０日）清晨中部以北、宜蘭及金門、馬祖將出現１０度以下低溫，南部及花東低溫約１２、１３度，也都相當冷，清晨淡水則測出9.1低溫，體感溫度僅７度，而白天高溫也不高，尤其北臺灣，高溫僅１３至１５度，花東高溫約１７、１８度，但中南部日夜溫差會比較大，預測今天中部高溫約１９度，南部高溫還是可上升到約２３度，同時氣象局也發布低溫特報，提醒民眾適時添加保暖衣物。

根據中央氣象局資料顯示， 今天雖然溫度偏低，不過西半部會是晴朗的好天氣，這種乾冷的天氣，隨著水氣逐漸減少，高山下雪的機率將降低。另外，今天東半部地區及北部山區雲量還是偏多，有局部短暫雨的機會，花東降雨機率相對較高，而這週此波寒流將是入冬以來最強的一波冷空氣，並且影響的時間較長。

週六（１１日）至下週一清晨（１３日）寒流影響之下，北部及東半部一整天都冷，中南部清晨夜晚氣溫亦低，日夜溫差大，下週日水氣減少，白天高溫也有機會略為回升；預計清晨北部低溫將下探至８、９度，中部９、１０度，其他地區也僅１１至１３度，各地白天大多為晴到多雲，僅東半部地區及北部山區有些零星降雨。

提醒大家，寒流影響期間，民眾請注意保暖，多留意長輩、小孩以及有心血管疾病朋友的身體狀況，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意安全，維持室內通風，以免一氧化碳中毒，農漁養殖業者亦請做好防寒害的工作。

氣象局指出，今天由於強烈東北風影響，臺灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有８至１０級強陣風，沿海風浪大，海邊活動、海上作業請注意安全。

至於空氣品質方面，今天空氣品質指標預報，今（１０）日雲嘉南及高屏為橘色提醒(對敏感族群不健康)，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)