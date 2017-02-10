屏東半裸女屍陳屍校園 王姓前男友凌晨投案
家住高雄美濃的21歲邱姓女子上周末到屏東高樹鄉乾媽家住，前晚（8日）她與1名男子先後進入高樹鄉廣興國小關福分校校園，昨（9日）早卻被發現半裸陳屍在籃球場旁的樓梯下，左腦遭鈍器重擊撞地，身中14刀慘死。據其乾媽表示，邱女與前男友對分手糾纏不清。警方經18小時積極偵辦，於今（10日）凌晨零時20分讓涉重嫌的死者邱女前王姓男友投案。
警方表示，昨日清晨6時許接獲晨運民眾報案，警方即成立專案小組偵查過程，懷疑王姓前男友涉嫌重大，但因比對的調視畫面深夜影像不清，以及現場未發現凶刀等可疑犯案凶器，且未尋獲邱女手機等，警方隨後透過調取通聯等補強證據手段後，終於9日晚上取得拘票，即兵分多路前往高雄林園區王男住處等可能出現場所找人。
警方透露，王男於今天凌晨打電話給屏東警分局，告知要到民族派出所投案，專案小組隨即派員將王男帶回里港警分局偵訊，進一步案情警方將會統一說明。
(集團連線報導)
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