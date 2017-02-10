寒流籠罩北台低溫 高山下雪機率低

我要評比

寒流發威，中央氣象局預測，今天北台灣及金門、馬祖整天都偏冷，低溫攝氏10度以下，中南部較為晴朗，日夜溫差超過10度，高山下雪機率低。

氣象局指出，今天白天北台灣溫度回升幅度有限，僅12至14度，花東雲量稍多，高溫約16、17度，北部東半部一整天偏冷，中南部天氣較晴朗，在太陽加熱之下，中午前後氣溫可上升到17至21度，不過要特別注意日夜溫差超過10度，清晨夜晚氣溫依然偏低。

天氣方面，各地大多是多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，隨著水氣逐漸減少，高山下雪的機率也越來越低。

寒流影響期間，提醒農漁養殖業及山坡地作物做好防寒害的工作，民眾亦請注意保暖，多留意長輩、小孩以及有心血管疾病朋友的身體狀況，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意安全，以免一氧化碳中毒。

強烈東北風影響，台灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，沿海風浪大，海邊活動、海上作業請注意安全。

雲嘉南及高屏的空氣品質指標（AQI）為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5），詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060210

(中央社)