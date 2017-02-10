美東北部暴風雪肆虐 取消近3千五航班
美國東北部地區受到強大的冬季暴風雪襲擊，最大城市紐約受到重大影響，全美有近3500航班取消。
紐約在暴風雪吹襲下，紐約的體感溫度達攝氏零下9度至12度，而今晚還有機會再降大雪。
據了解，目前共有近3500個美國境內和進出美國航班取消，超過半數集中在紐約市的三大機場，波士頓洛根國際機場（Logan International）和紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia)甚至有約70%行程被迫取消。
在全美人口最多的紐約市，市長白思豪（Bill deBlasio）呼籲民眾為了安全考量留在家裡，不要開車上路。紐約、波士頓和費城等市公立學校也相繼宣布停課。
(中時電子報)
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