安倍赴華府會談 川普料將談及釣島問題

我要評比

美國高級官員表示，美國總統川普明天在白宮會見日本首相安倍晉三時，將重申對美日安保聯盟的承諾，並料將就引起日本與中國領土爭端的釣魚台列嶼發表談話。

美聯社報導，安倍這次來訪將爭取川普再度確認美國在亞洲扮演的角色，同時將提出日本在美國投資創造就業機會的計畫，以強化雙邊經濟關係。

川普上個月宣誓就職後，安倍將是第二位與他會面的外國領袖。

美國官員說，川普政府將維持美方立場，即美日安保條約適用於東海引起日本與中國領土爭端的釣魚台列嶼，中國對此採反對立場。他又說，川普料將就此事發表談話。

路透也引述美國高級官員談話報導，川普將反對其他國家作任何片面宣告，損及日本對釣魚台列嶼的行政管理權。

日本將釣魚台列嶼稱為尖閣諸島，認為當地是其領海，中國則稱之為釣魚島，這項爭端造成雙方長期關係緊張。

日本共同社也報導，安倍與川普會談時，料將確認合作應對加強海洋活動的中國，並宣揚「不可動搖的牢固的日美同盟」。

日美兩國政府預計將在高峰會後召開的聯合記者會上發表總結會談成果的協議文件。隨後兩國領袖將前往美國南部佛羅里達州，安倍將在川普的別墅下榻，兩人將一同打高爾夫球並共進午餐早餐等，共同度過整整兩天。1060210

(中央社)