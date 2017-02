台北國際書展》黃子欽《新詩十九首》獲「金蝶獎」首獎

金蝶獎得主、出版社代表及與會貴賓合影。(台北國際書展提供)

俗話說,人要衣裝,書也不例外!一本好書除了內容容精彩,切合書主題的書封、裝禎設計更能凸顯書的價值!台灣就有一群創意設計師默默協助台灣出版,而每年台北國際書展中的「金蝶獎」就是表揚這些設計師豐沛的創意與能量!本屆金獎得主黃子欽所設計的《新詩十九首》,結合多種材質與設計手法,巧妙透過不同媒材,將詩集帶來的光影、溫度、濕度與氛圍傳達給讀者。

左起至右為文化部丁曉菁次長為金蝶獎金獎得主黃子欽、印刻出版社代表合影。(台北國際書展提供)

第13屆金蝶獎在9日於書展現場舉行頒獎典禮,由黃子欽設計,印刻文學出版的《新詩十九首》抱回金獎,銀獎得主為廖韡設計,行人文化實驗室出版的《臺灣妖怪研究室報告》,銅獎則由賴佳韋設計,雷克斯音樂工作室出版的《吟唱詩人:概念音樂詩輯》獲得。

金、銀、銅獎與榮譽獎的30本書籍都將至德國萊比錫書展角逐「世界最美麗的書籍」(International Competition Best Book Design from all over the World)設計大賽,為台灣爭光,同時文化部將提供金、銀、銅獎得主機票前往書展!

金蝶獎是臺灣鼓勵書籍設計的重要獎項,目的在於表揚台灣書籍設計者與出版者追求書籍設計美學,讓國內優秀的書籍裝幀設計有機會躍上國際舞台,本屆金蝶獎共有超過400作品報名參賽,經過激烈的初選、決選,最終評選出3名金、銀、銅獎及27名榮譽獎得主。

好的出版設計,除了獨樹一格的創作外,作品能帶給讀者什麼感受,能不能和讀者交心?如何引起讀者的購買慾進而促進閱讀風氣,也是本次評審重要的考量因素。

金蝶獎得獎作品。(台北國際書展提供)

本屆得獎作品,從選材到設計,均跳脫以往,內容則不約而同均以鬼怪、詩、樂等玄妙主題為主。金獎得主黃子欽所設計的《新詩十九首》,結合多種材質與設計手法,巧妙透過不同媒材,將詩集帶來的光影、溫度、濕度與氛圍傳達給讀者。

黃子欽表示,《新詩十九首》因為作者楊澤是以筆記本寫詩集,設計上有筆記本偽裝成書,未完成、有私密的感覺,且原創一直在增加,他強調,讀者可以直接感受這本書的印刷工法,材料就是一切,本書要讀者自己裁切,體會如同雕塑,被翻模出來,模線還在,沒有被異化及複製前的原創性。而這樣的關於材質體會,於紙本時代,是可以被突破的點。

銀獎《台灣妖怪研究室報告》設計者廖韡使用三冊交錯套書,不管是封面或內頁,皆佐以鮮豔精緻的色彩與繪圖,令人目不暇給;銅獎作品《吟唱詩人:概念音樂詩輯》設計者賴佳韋以鮮明、大膽的色彩搭配,讓讀者在隨興的設計感中,與音樂和詩作產生連結。由此可見,優秀的設計,能使書籍有更多元的跨界呈現。

台北國際書展自第12屆起設置代表出版設計成就殊榮的「金蝶獎」,一方面讓台灣優秀的出版設計人才有發揮創意的舞台,另一方面也將這些設計精美的作品行銷全球,歡迎讀者們在台北國際書展期間,至「書展大賞」主題館欣賞這些美麗的作品。

(中時電子報)