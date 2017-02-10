割鯊魚翅後拋棄 台女遭哥斯大黎加判刑六月
一名台灣籍曾姓女商人因在哥斯大黎加補鯊割魚翅、並將魚翅銷往國外，而遭到當地法庭判處入監服刑六個月，這是該國首次因為違法割魚翅而判處刑事罪名。
根據法新社(AFP)報導，割下鯊魚翅後將仍活著的鯊魚拋入海中，鯊魚將會因無法游動，所以只能等待自己活活淹死、餓死或是被其他生物吃掉。儘管作法殘忍，但魚翅在亞洲仍可賣到高價，也常被使用在高級料理中。
美洲環境保護協會(Interamerican Association for Environmental Defense)的律師表示，曾女的漁船Wan Jia Men 88號在2011年10月，就被發現船上有151隻魚翅被割掉的鯊魚。雖然曾女一度在2014年獲判無罪，但是上訴後哥斯大黎加西部城市蓬塔雷納斯(Pruntarenas)的法庭本周判定，曾女破壞了哥斯大黎加的自然資源有罪。
(中時電子報)
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