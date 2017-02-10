墨綠色果漿的百香果？是狗屎瓜啦！

台灣原生種瓜科植物槭葉括樓，外形酷似百香果，但依成熟度，果皮有紅、黃、綠等不同色澤。（沈揮勝攝）

槭葉括樓的墨綠色果瓤，讓人看得傻眼。（沈揮勝攝）

尚未全熟，呈現黃綠的槭葉括樓。（沈揮勝攝）

呈現紅色的槭葉括樓。（沈揮勝攝）

「咦！這是啥品種百香果？」日月潭山區最近有人發現1種瓜科植物，果實酷似百香果，但果皮卻是有紅、黃、綠不同色澤，掰開果肉竟呈墨綠色！當地耆老沈政儀說，它叫「狗屎瓜」；資深媒體人陳權欣則稱，客家人管它叫「鴨卵屎瓜」，中文名稱「槭葉括樓」。

生態解說員葉建興表示，槭葉括樓為台灣原生種瓜科植物，分類上屬括樓屬。它們分布在宜蘭、台北、桃園、台中、南投、屏東、花蓮和台東，台灣中低海拔田野或山地灌叢中。紅、黃、綠是熟度不同使然。

槭葉括樓的果瓤（瓜果可食用的部分）是墨綠色的，學術界人士有稱說具甜度，但生態導覽者何秉諭曾經嘗過，她說味道除了苦還有點臭。

陳權欣指出，槭葉括樓夜間開花，發現的人常會故意拿枝葉遮掩，不讓其他人看到，等它果熟採來賣，價格還相當不錯。至於用途為何？原來中藥材中有「括樓片」，就是用它來製作，是很好的藥用植物，但需要有專業指導，切勿亂用。

(中時)