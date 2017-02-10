川普入境禁令法律戰 上訴法院稍後裁決

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美國第九巡迴上訴法院表示，關於是否恢復總統川普行政命令效力，禁止難民與七個穆斯林為主國家人民入境美國一案，法院將在今天下班前作出裁決。

舊金山第九巡迴上訴法院發言人麥登（David Madden）告訴記者：「特此告知各位，在今天下班前，法院會就此案作出裁決。」

川普1月27日發布這項禁令，在美國各機場引發混亂，遭到移民維權團體譴責，並有華盛頓和明尼蘇達兩個州提出法律挑戰，指控這種作法構成宗教歧視。

西雅圖聯邦地方法院法官羅巴特（James Robart）2月3日裁定，全國暫緩實施這項禁令，司法部就此向巡迴上訴法院提出抗告，希望恢復入境禁令。

上訴法院由三位法官組成的合議庭7日開庭聽取兩造辯論，川普政府的代表堅稱基於國家安全考量，這項受爭議的禁令是正當的。

路透社報導，審理此案的上訴法院作出裁決後，可能還無法回答這樁發展快速案件中的潛在法律問題。

上訴法院預期只會針對西雅圖聯邦地方法院緊急叫停川普頒布的行政命令是否合理，進行裁決。

上訴法院有好幾個選項，它可以將這個案子發回給西雅圖法官羅巴特，並稱他們對此案進行裁決的時機尚未成熟，因為羅巴特還沒有考量所有證據。

或者3名上訴法院法官可能支持川普政府，認為停止執行命令有損國家安全，在官司還在審理期間恢復旅行禁令。

康乃爾大學法學院教授、移民法專家葉爾羅爾（Stephen Yale-Loehr）說，他們的裁決只是「漫長又具歷史意義案件的其中一步」而已。法律專家表示，這件案子最終可能會由美國最高法院定奪。1060210

(中央社)