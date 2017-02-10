美維持一中政策 台只剩這選項？
美國總統川普日前致函中國大陸國家主席習近平，表示期待合作發展「建設性關係」，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）對此表示，川普了解美中關係對美國很重要。而新任美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）面對國會議員的提問時則表態，將繼續維持「一中政策」，可以明顯看出美國新政府對華政策至此已快成形，中美關係可望沿著原有的軌道繼續推進。
根據中評社報導，兩岸媒體昨天在報導提勒森的表態時，雙方著重的重點大不同，大陸官媒在報導提勒森的表態時提及，「美國承認中華人民共和國是中國大陸唯一的合法政府，承認中方的對台立場，台灣是中國的一部分。」但台灣媒體則多數提到提勒森重申「對台六項保證」，以及「台灣是朋友，不是籌碼」等等。
而川普政府有關台海問題的最新表態，對蔡政府當局構成沉重壓力，陸委會副主委邱垂正表示，期盼美國持續堅守對台安全防衛承諾、並呼籲中國大陸對台採取正面積極態度、務實溝通、共同致力維護區域和平穩定，不過，邱垂正呼籲的背後，是蔡政府對未來的不確定感及深深憂慮。
報導指出，美國維持「一中」，那個台灣只剩一選項，這一選項不是「台獨」，而是回到「九二共識」，提勒森表態非常明確，這是台灣無法突破、必須面對的現實。
報導分析，川普政策維持「一中」是形势使然；另外，蔡政府近日傳出將在下半年對大陸推出新政策，此說若非空言，也是形勢所逼不得以而為之，提勒森所說的「美國對台承諾是法律承諾，也是道德使命」、「台灣是朋友，不是籌碼」恐怕只是外交語言而已。
(中時電子報)
關鍵字：川普
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