美法院拒重啟穆斯林禁令 川普怒：法院見！

一名男子在美國甘迺迪國際機場擁抱他13歲葉門裔的兒子。(美聯社)

美國聯邦上訴法庭週四判定，不會重啟美國總統川普(Donald Trump)對7個穆斯林國家實施的、暫時禁止入境的行政命令。川普得知後立即憤怒的在推特上說：「法院見!」，表示美國國家的安危受到損害。

根據美聯社(AP)報導，美國第九巡迴上訴法院的三名法官，周四拒絕扭轉之前下級法院作出的、阻止川普禁令的判決。法官指出對美國民眾而言，這個禁令對他們而言有國家安全的利益，民選總統也有實施政策的權利，但民眾也有自由旅行的權利，應避免家庭被拆散以及產生歧視。

聯邦法官也駁回川普政府認為法院無權審核總統行政命令的說法，表示美國民主憲法的基本架構中，沒有論點支持川普政府這項言論。

川普立即在推特上回擊：「我們法院見！我們國家的安全危在旦夕。」

川普在1月底簽署行政命令，禁止七個穆斯林教徒為主的國家的人民在未來90天內入境美國，華盛頓州和明尼蘇達州因此對川普提起訴訟，上周西雅圖地區法官James Robart發布臨時禁制令，擋下川普的禁令，但美國司法部門的律師對此提起上訴，宣稱憲法賦予總限制進出美國的人的權利，不容法院質疑川普欲藉此阻擋恐怖主義入侵美國的決心。

聯邦法官同意華盛頓州和明尼蘇達州的看法，也認為這個穆斯林禁令主要來自對恐怖主義的恐懼，但也質疑這個禁令是否真的主要針對穆斯林教徒。法官Richard Clifton自己的計算顯示，全世界只有15%的穆斯林教徒受到此禁令影響。

在禁令被擋下後，川普政府做出修正，讓這七個穆斯林國家有美國簽證的人入境美國，美國許多機場因此出現許多喜極而泣、親朋好友團圓的景象。

(中時電子報)