2月10日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

●薪扣額擬採雙軌制 年薪50萬少繳1100

大法官釋憲，認定薪資所得只能定額扣除、不能列報必要費用違憲，財政部昨（9）日表示，會依大法官要求，在兼顧量能課稅與簡政便民的原則下，於2019年2月7日前完成修法，最遲2020年5月報稅時適用。屆時薪資所得將從現行定額扣除的單軌制，改為「雙軌」並行，新增定率或核實方式的「實額減除」方式。

●閻家驊涉賭 閃辭台啤教頭

台灣啤酒籃球隊總教練閻家驊涉嫌透過「天下運動」網路下注簽賭，並在2015年瓊斯盃擔任中華隊領隊時，簽賭中華隊，涉及賭博罪。台北地檢署前天指揮刑事局搜索組頭蔡政倫及閻家驊住處，約談蔡氏夫婦和閻及其盛姓女友4人，閻稱是友人簽賭，檢方以閻涉嫌重大，諭令50萬元交保。檢警不排除有球員涉嫌放水打假球，已擴大調查。

●政院未審先判 宣布續留橋頭 家長怒

下周一（13日）中小學就要開學，但雲林橋頭國小許厝分校61名學童因鄰近台塑六輕廠，被迫3年內遷校3次，環保署雖表示，去年9月起4個月內的監測值顯示學校、學童生活環境、飲用水的氯乙烯（VCM）數值極低，環境並未遭嚴重汙染，家長與孩童都盼望能在開學前回到許厝，但行政院發言人徐國勇昨說，傾向繼續留在橋頭本校上課，消息傳回雲林，地方人士相當憤怒，大罵行政院根本無視地方與家長意見。

蘋果日報

●正妹遭毀容 砍14刀亡

屏東縣高樹鄉一所國小的籃球場旁，昨晨民眾發現一名妙齡女子倒臥血泊中死亡，死者臉部被鈍物打到浮腫變形，形同毀容，胸腹部還被刺十四刀，身上的內褲及牛仔褲被褪到膝蓋處，是否遭性侵，待進一步鑑驗。死者乾哥的母親透露死者前男友曾因不滿分手，揚言報復，死者臉書也回嗆「要不要一起死」，學校監視器錄到一名男子案發後騎機車離去，警懷疑是死者前男友，正追緝行蹤不明的前男友釐清案情。

●「愛不到就毀掉」兇手佔有欲強

屏東昨天驚傳妙齡女子疑談判分手遭殺害棄屍校園，死者身中十四刀，臉部嚴重變形，褲子被褪至膝蓋處，所有證據指向是前男友涉案，長榮大學社工系副教授卓春英表示，此案兇手除了毀屍、毀容，還想要羞辱死者，兇手明顯是人格違常或心理上有問題，不僅佔有欲很強，也有得不到就毀掉對方的心態，極需心理診療。

●凍全台23人猝死 寒流今明更強 體感2℃

今年首波寒流昨起發威，昨晚氣溫陡降，新北淡水出現6.7℃低溫，再創入冬以來全台平地新低溫紀錄，受寒流影響，昨全台已有23人猝死。氣象局預警，今明寒流威力更強，北台灣有機會出現10℃以下低溫，若加上風力和濕度因素，竹苗體感溫度僅剩2到3℃，寒流將一路影響到下周一，民眾應注意防寒。

聯合報

●阻禽流感 宜花東聯防

禽流感防疫由新任農委會主委林聰賢列為首要政務，農委會宣布台東、花蓮、宜蘭組成聯合防線，昨起在蘇花公路設置攔查消毒站，降低傳染擴散。昨天回宜蘭視察檢疫站和養禽場的林聰賢說，宜蘭不少養禽場附近是候鳥聚居地，成為「高風險區域」。

●川普致信習近平「期待合作」

美國白宮八日發布聲明指出，總統川普致函中國大陸國家主席習近平，川普表示，期待與習近平合作，發展出有利於美中的「建設性的關係」。

●政院盼許厝學童 續留本校

國小開學在即，雲林麥寮橋頭國小許厝分校的學童，新學期到底要到哪上課？行政院發言人徐國勇昨天表示，學生的受教權與健康是最重要的考量，現階段在汙染源的因果關係，還有各種變數還沒完全確定下，希望學生留在本校繼續上課。

●台啤總教練閻家驊 涉賭交保

超級籃球聯賽（ＳＢＬ）台灣啤酒籃球隊總教練閻家驊，涉嫌自一○四年起，透過「天下運動網」簽賭國內外賽事，他甚至在擔任瓊斯盃領隊期間也針對瓊斯盃簽賭；檢警八日搜索閻家驊及組頭蔡政倫住所等六處，約談閻及盛姓女友、蔡及其妻，檢方訊後諭令閻家驊五十萬元交保，盛女、蔡妻請回，並將拘提未到案的蔡政倫。

●胡志強人馬倒洪拱胡 國民黨主席選舉亂鬥

由國民黨副主席胡志強擔任總會長的公教軍警暨退休人員聯合總會，包括林水吉、胡筑生、陳榮洋等多位副總會長最近發出一份聯合聲明，呼籲競選連任的國民黨主席洪秀柱放棄連任，二○二○年選舉回鍋立法院，並號召各方參選人一起協調產生未來新黨魁。聲明向洪秀柱喊話，「期待洪主席的一個轉念」，「轉身，一夜之間成為『快樂天使』」。

●中廣占地判還沒還 判付1.47億租金

扁政府時期，交通部曾打官司追討中國廣播公司名下多筆國民黨不當黨產，其中新北市板橋區八筆土地及八里區十筆土地，分別於一○三年、九十九年間由交通部勝訴確定，不料中廣迄今仍占用板橋土地，八里土地直至一○一年才返還，交通部因而另向中廣提告求償不當得利；台北地院審理後，重判中廣需賠償一．四七億餘元「租金」，全案可上訴。

(中時電子報)