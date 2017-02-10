法媒：川普給台灣的 會不會是有毒禮物

法國費加洛報一篇文章探討台灣在美中之間的處境，提到美國利用台灣的敏感地位做為與中國角力的交換條件，美國總統川普當初接聽總統蔡英文的電話，會不會是「有毒的禮物」？

費加洛報（Le Figaro）記者普呂耶特（Cyrille Pluyette）以「台灣被置於微妙處境」為題撰文表示，川普（Donald Trump）上任前接聽蔡英文總統的那通電話，會不會是一個「有毒的禮物」？

文章寫道，蔡總統可能試著要確保美國的軍事支援，她不會不知道這通電話會激怒北京，「但她可能沒預料到那個急躁的億萬富翁會利用台灣及台灣極其敏感的地位，當作美中角力關係裡的一種交換條件」。

文章表示，川普藉由打破40年來的「一個中國」外交政策，正面衝撞北京，甚至暗示他不會受此約束，除非中國在貿易上讓步；中國方面不直接與美國槓上，卻可能讓台灣成了代罪羔羊、遭受更強力的打壓。

費加洛報訪問戰略研究基金會（FRS）專家倪雅玲（Valerie Niquet），她認為，在最糟的預想下，台灣除了承受經濟懲罰外，萬一北京願意對美讓步，台灣可能會被美國拋棄。

但文章也提到，部分專家評估，美國也可能一邊維持對北京施壓，一邊保留、甚至加強與台灣的關係，尤其是在軍事方面。1060210

(中央社)