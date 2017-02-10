安妮斯頓曬與裘莉合照 網驚「世紀大和解」
布萊德彼特和安潔莉娜裘莉去年宣布離婚，兩人為爭奪奪6名子女監護權，幾乎到了撕破臉的狀況，不過身為前妻的珍妮佛安妮斯頓，卻在臉書曬出與裘莉的合照，這也讓全球網友震驚，驚呼難道組成「婦仇者聯盟」。
裘莉因演出《史密斯任務》與布萊德彼特擦出愛火，導致珍妮佛安妮斯頓婚姻畫下句點，去年「布裘戀」宣布離婚時，珍妮佛安妮斯頓更直呼是「報應」，未料卻在IG上曬出與裘莉合照，只見兩人面露笑容貼身合照，珍妮佛安妮斯更寫下「Why not」，還附上一顆愛心，甚至還標記裘莉，看來多年來的恩怨已成過眼雲煙，也被網友籲為「世紀大和解」。
不過卻有網友嗅出不對勁，經過細心比對發現是網友將兩張照片PS，才讓這震驚全球的「世紀同框」呈現在眾人眼前，不過卻也騙倒不少網友，直呼根本難以置信。
(中時電子報)
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