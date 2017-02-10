f(x)雪莉疑扭斷娃娃頭手 挨轟變態

雪莉一張沒有頭手的娃娃照，讓人看了不寒而慄。（圖／取自雪莉IG）

f(x)前成員雪莉自從離隊後，因為時常分享和男友的親密照，讓粉絲傻眼，沒想到清純的她更是越來越解放，po出不少激凸、走光照，讓她突被封為是「韓版麥莉」。但這回雪莉沒有曬性感照，反而貼出芭比娃娃頭、手都被扭斷的圖，有網友就擔心她心理已經扭曲。

雪莉自從單飛後，過去那個單純的模樣就不復在，不僅時常貼出瘋狂的照片，就連激凸、走光或是濕身照都有，讓粉絲第一時間多半不能接受。可近日她曬出一張沒有頭、手的芭比娃娃照，更讓網友不寒而慄，尤其她又寫下「再見了，妳的一部分」，不禁讓人懷疑她刻意將頭、手扭斷，有網友批她變態，但也有粉絲認為娃娃也許只是自己分離；只能說雪莉自從離隊後，性格大變做自己，的確令許多人不能習慣。

(中時電子報)