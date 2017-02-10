攝氏零下3度 宜蘭太平山見霧淞

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太平山在迎風面結滿霧淞，成了一片銀白世界。（太平山莊提供）

太平山在今天（10日）清晨溫度降到攝氏零下3度。（太平山莊提供）

羅東林管處呼籲遊客要上山欣賞美景時，請配合收費站的開放管制時間。（太平山莊提供）

受到強烈大陸冷氣團南下影響，太平山在今天（10日）清晨溫度降到攝氏零下3度，雖然水氣不足，太平山並未下雪，但在迎風面結滿霧淞，讓太平山成了一片銀白世界。

羅東林管處太平山莊指出，太平山從昨天傍晚已經降到零度以下，但因為水氣不足，沒有下雪的情形，不過，迎風面還是結滿霧淞，非常漂亮，呼籲遊客要上山欣賞美景時，請配合收費站的開放管制時間，還有注意行車安全，個人保暖衣物也要備齊。

(中時)