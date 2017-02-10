隔海唱和台北國際書展！LA台灣書院展「台灣現代文學經典」

在美國發行的台灣文學經典作品。（文化部提供）

正當台北國際書展盛大展開同時，洛杉磯台灣書院於2月8日起將舉行為期2個月之「閱讀台灣-台灣現代文學經典」展覽活動，包含台灣文學作品書展、作家紀錄片、文學電影欣賞及台灣文學講座等多項活動。

主辦單位駐洛杉磯辦事處台灣書院表示，現場展示書籍以英譯作品為主，從早期鍾理和的《原鄉人》、吳濁流的《亞細亞的孤兒》，到現代白先勇的《台北人》、王文興的《家變》、李昂的《迷園》，再到朱天文的《荒人手記》、黃凡的《零》，具體而微地呈現台灣文學發展概梗。

其中包含紐約哥倫比亞大學發行之台灣現代文學系列、文化部長期推動之文學作品英譯書籍、中華民國筆會所出版之當代台灣文學英譯季刊，以及美國其他出版社發行之單行本，幾乎將在美國出版發行的台灣文學經典作品全部網羅。此外，本展覽亦同時展出本年獲得台北國際書展大奬出版品，以及文學電影中文原著。

台灣書院指出，過去在美國零星可見的台灣文學英譯出版品，在這一次的書展中幾近完整地呈現，期望構築台灣文學的具體輪廓。此外，與一般書展不同的是，現場提供購書資訊，但不販售書籍；現場設置閱讀區，提供便利的取還書及舒適的閱讀空間，以及台文作家與作品的查詢牆幕，足以讓愛書人消磨一下午。

配合此項展出，台灣書院並規劃放映文學電影，計有「他們在島嶼寫作」作家王文興、林海音、余光中等8部作家紀錄片，及「閱讀時光」楊逵《送報伕》、季季《行走的樹》、夏曼．藍波安《老海人洛馬比克》等文學作品改編之10部短片，《父後七日》、《我這樣過了一生》等6部文學長片，展出期間預定放映57個場次。

在美國發行的台灣文學經典作品。（文化部提供）

同時為了更為深入地介紹台灣文學，將辦理3場文學講座，包括座談會、對談及專題講座，邀請美國西岸著名的台灣文學專家學者如：廖炳惠、張錯、Michael Berry、史書美、紀一新等人出席與會。此次活動由文化部駐洛杉磯台灣書院主辦、國立台灣文學館協辦，活動開展時間配合台北國際書展同步展開，現場並闢有專區介紹國際書展及本年獲大奬出版品。

洛杉磯台灣書院位於1137 Westwood Blvd., Los Angeles, CA 90024，展覽、電影放映及座談會均開放民眾免費入場參加，部份場次需事先預訂入場詳情請參閱台灣書院臉書公告，全部活動預計延續到4月8日結束。

(中時電子報)