美上訴法院：繼續暫停川普旅禁

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據英國廣播公司（BBC）最新報導，美國的聯邦上訴法院今天裁定，繼續暫停美國總統川普所下的旅行禁令。

川普於上月27日下令禁止所有難民120天不准入境，另來自伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門的人民90天禁入美。敘利亞難民則永不得入境美國。

西雅圖的聯邦地方法院法官羅巴特（James Robart）於2月3日做出暫緩旅行禁令的裁定，且適用於全美，川普政府隨即向上訴法院提起抗告。（譯者：中央社陳亦偉）1060210

(中央社)