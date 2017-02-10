美陸軍機南海接近 僅隔305米

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1名美國官員今天告訴路透社，美國海軍1架P-3巡邏機與中國大陸1架軍機8日在南海接近，雙方在黃岩島附近上空僅相隔約305公尺。美方認為，事件並非出自故意。

路透社報導，不願具名的這名官員指出，該架大陸軍機8日飛至黃岩島（Scarborough Shoal）附近上空，兩機相隔1000呎（305公尺）的範圍內。黃岩島位在菲律賓與大陸之間。

這名官員表示，大陸和美國飛機類似的互動很罕見，2016年只發生過兩次。（譯者：中央社何宏儒）1060210

(中央社)