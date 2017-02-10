哥斯大黎加非法捕鯊割鰭 女台商遭判刑

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官員和環保人士今天表示，1名女台商被查獲非法捕鯊割鰭並銷往海外，已被判刑入獄。

法新社報導，哥斯大黎加西部港口城市旁達勒那斯（Puntarenas）法院6日做出這項判決。這名曾姓（Tseng，音譯）女台商被判處6個月徒刑。

這是哥斯大黎加首次針對從事捕鯊割鰭做出刑事判決。

美洲環境保護協會（Interamerican Association for Environmental Defense，IAED）律師馬蒂內茲（Gladys Martinez）表示，曾姓女台商的官司是「歷史性判決」。

曾姓女台商案始於2011年10月，當時曾姓女台商船上被發現有151頭鯊魚，鯊魚的鰭都被割下。

曾姓女台商2014年原本獲判無罪，但官司上訴後，旁達勒那斯法院本週判定曾姓女台商破壞哥斯大黎加的自然資源。1060210

(中央社)