法警察一再涉嫌對民施暴 民怨沸騰

12年前，兩名巴黎郊區少年在躲避警察時觸電身亡，引發警察不當追捕和歧視郊區移民爭議，騷亂蔓延全國。近年類似事件一再發生，尤其提歐的遭遇成了新一波仇視警察的導火線。

22歲、住在巴黎東北郊奧爾奈蘇波瓦鎮（Aulnay-sous- Bois）的提歐（Theo）2日從家裡出門，被4名警察盤問，本該只是普通的證件臨檢，卻變成他一生的惡夢。

根據BFMTV取得的錄音資料，提歐自述警員對他的態度很暴力，不僅抓著他、對他上手銬、朝他的頭和嘴噴灑催淚瓦斯，還有毆打、以歧視字眼辱罵和譏笑，其中一名警員甚至以警棍性侵，他的傷勢嚴重到需要動手術，醫師判斷至少兩個月無法工作。

涉案警員的說法則是，提歐在盤問中企圖抵抗，才一起制伏他，並用催淚瓦斯淨空周邊區域。

街上的監視錄影器拍到事發過程，也有證人指證，4名警員因涉嫌蓄意集體施暴、被列為正式調查對象，其中一人涉嫌性侵，4人都被拘留及停職。

涉嫌性侵的警員的律師在電視訪問中表示，這名警員完全崩潰，他承認自己造成提歐的傷勢，但並非蓄意，而是「意外」。

此外，管理警察風紀的全國警察督察署（IGPN）的初步意見也傾向排除蓄意性侵，認為這是一起「出差錯」的盤問行動。

奧爾奈蘇波瓦鎮居民對提歐遭受的待遇非常憤怒，連續數夜放火燒車、燒垃圾桶、砸巴士抗議，並組織遊行替提歐籲求公理與正義。

一名聲援提歐的居民說，無法忍受一個普通人遭到如此對待，「警察權力過大，一定會出問題」。

提歐目前仍在住院，總統歐蘭德（Francois Hollande）特別到病房探望他。

法國經歷幾次恐怖攻擊後，在緊急狀態下給予警察更大的權力，人民仰賴警方維護安全，但也出現疑似濫權暴力事件，在提歐一案之前，最受關注的就是特拉奧雷（Adama Traore）案。

當時24歲的特拉奧雷去年7月於偵訊中離奇死亡，解剖後死因仍不明，只知道有窒息症候群。

特拉奧雷案引發民眾對警察偵訊手段的質疑，當時也有多起騷亂和抗議遊行，目前還在調查中。1060210

(中央社)