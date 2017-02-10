巴西軍警罷工 聖埃斯皮里圖人心惶惶
最近6天，搶劫、偷竊、公車停駛和超過100人被殺，讓巴西聖埃斯皮里圖州民眾陷入恐慌，街頭到處空蕩蕩，沒有人知道何時治安才能恢復正常。
造成此境況的是過去4年沒有調薪、罷工要求調漲1倍薪資和改善工作條件的軍警與消防隊員。
聖埃斯皮里圖（Espirito Santo）州政府則稱公庫財政拮据，沒有辦法調薪，同時要求軍警復工，作為展開協商談判的條件。
軍警與州政府僵持不下，受苦的是害怕出門的民眾，大眾運輸、醫院、學校和商店也都因缺乏安全的緣故持續關閉。
聖埃斯皮里圖州府維多利亞（Vitoria）的公車原本今天恢復營運，但上午瓜拉巴里公路局工會主席費納基亞力（Walace Belmiro Fernaziari）開車上班途中被人開槍打死後，公車司機都不敢再開車上路。
過去幾天，搶匪也利用警力脆弱的情況，深夜偷車，然後用這些車撞開商店的鐵門，盜竊3C產品、珠寶首飾和玩具，商業損失預估超過巴西幣9000萬元。
巴西司法部雖然派遣國家安全部隊和陸軍前往聖埃斯皮里圖，協助維護治安，但居民仍然沒有安全感。
當地居民對軍警罷工的看法也不一，只有少部分人支持警察爭取調薪，但多數民眾因近日犯罪率飆升的情況反對警察罷工。1060210
(中央社)
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