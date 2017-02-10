勞工是蔡總統的業障？藍批：心軟假的民調才是真的

台鐵產業工會要求相關單位正視勞工過勞的問題。（資料照片，張鎧乙攝）

台鐵370多名員工春節依法請假，事後遭寄出曠職單嚴懲。國民黨文傳會副主委唐德明認為一例一休爭議發生的時候，蔡總統說勞工是我們心中最軟的那一塊。但用事實證據來看，一切都是假的。蔡總統真正關心的不是勞工，而是她的民調支持數字。」天冷台鐵勞工心更寒。

唐德明表示「勞工是蔡總統的業障？心中最軟都是假的！民調數字才是真的。」華航員工罷工的時候，蔡總統說：「如果不是忍無可忍，沒有一個空服員會走向罷工」。好像真心想要關心勞工。

反觀當台鐵員工為了爭權益而「依法休假」的時候，不但被蔡政府指責是「惡意休假」，還要以曠職懲處。唐德明質疑蔡英文，這個時候妳為什麽不替台鐵員工說句話。難道台鐵員工很硬，讓妳的心放不軟嗎？

唐德明直指現在發生的郵局例子，更是一面照妖鏡。因為一例一休，郵局要取消周六服務，讓員工休假不加班，但蔡政府卻強力介入，不准郵局周六休息。蔡政府強硬干涉的結果，不但全民要多負擔新增加的兩億元加班費，郵局員工也因此不能享受一例一休的好處，我們要問，到底這件事情對誰有利了？

唐德明認為這一連串的例子可以看出，一例一休不是為了勞工，蔡總統真心關心的只是支持度的民調數字，想要繼續執政才是真的。網友批「蔡英文永遠是兩套標準」。

國民黨政策會執行長蔡正元日前也痛批「華航空服員沒有請假卻罷工，蔡英文全力支持。台鐵員工只請假沒有罷工，蔡英文全面砍殺。蔡英文說過勞工是她心裏最軟的那塊肉，華航空服員肯定是那塊肉，台鐵員工非但不是肉，且肯定是肉中刺，外加眼中釘」。

(中時電子報)