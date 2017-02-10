巴西石油貪瀆案調查擴及拉美國家政府

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巴西石油公司貪汙機制調查專案執行近3年，開始觸及拉丁美洲多國的重量級政治人物，因涉嫌透過巴西建設公司的賄賂機制受益而遭調查。

本月4日，秘魯法務部檢察工作小組與國家警察前往前總統托雷多（Alejandro Toledo）家中蒐證，同時向法院聲請羈押托雷多。

秘魯法務部懷疑巴西石油公司貪瀆案主要涉案建商Odebrecht於2005至2014年間支付賄款2900萬美元給該國政府成員，換取興建連接巴西與太平洋的「洋際公路」工程合約。

哥倫比亞檢察高層則懷疑現任總統、諾貝爾和平獎得主桑托斯（Juan Manuel Santos）2014年的競選經費，其中100萬美元是Odebrecht透過1名中間人給付的賄款。

托雷多和桑托斯均否認犯下任何違法情事。

拉丁美洲多國法務部和警察透過國際合作協定，與巴西當局交換情資，調查可疑的貪汙機制、洗錢、合約作假，以及不正當的選舉獻金。

除了桑托斯和托雷多外，兩國政府多位高官也被調查。其他涉嫌捲入貪汙機制的拉美國家還包括：阿根廷、智利、多明尼加、委內瑞拉、巴拿馬、墨西哥、瓜地馬拉與厄瓜多。

Odebrecht已經向美國司法部門坦承，2001至2016年間，支付7.88億美元的賄款給巴西等12個國家。

Odebrecht聲明指出，「如同去年12月建設公司與巴西、美國及瑞士司法當局達成的從寬處理協定，Odebrecht也願意配合其他國家協助調查。」1060210

(中央社)