推特Q4財報疲弱 股價重挫逾12%

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社群網站推特（Twitter）公布營收和用戶成長疲弱，今天股價重挫。儘管美國總統川普（Donald Trump）廣泛使用而凸顯這個平台，但其財報表現卻未如此亮麗。

推特在發展快速的社群媒體領域表現落後競爭對手，投資人對其成長回溫的預期下滑，導致在美股股價重挫逾12%。

推特公布上年第4季淨損達1.67億美元，1年前同期也虧損9000萬美元。

第4季營收微幅成長1%，達7.17億美元。

在用戶成長方面，推特表示，至去年底為止，月度活躍用戶數量達3.19億戶，這個受密切觀察的指標較上年同期成長4%，較上季僅增加200萬戶。

第4季廣告收入較上年同期小幅下滑，達6.38億美元。推特在美國的營收縮減4%至4.40億美元。

以2016年整年來看，推特營收年增14%、達25億美元；虧損4.56億美元，較上年小幅縮減。

儘管如此，在推出更多影片等改變以革新推特平台下，執行長杜錫（Jack Dorsey）仍看好推特長期展望。（譯者：中央社徐睿承）1060210

(中央社)