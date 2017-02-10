安倍帶70萬職缺見川普 挨日人批搖尾乞憐

日本首相安倍晉三與夫人搭乘專機抵達華盛頓，準備與美國總統川普進行會談。（美聯社）

日本首相安倍晉三9日晚間啟程前往華盛頓，今天將與美國總統川普進行首次領袖會談。安倍為此行做足準備，「伴手禮」是為美國創造70萬個就業機會，日本前議員諷刺表示，安倍是去搖尾乞憐。

路透社8日報導，安倍將宣佈一批能為美國創造70萬個工作機會的投資計畫，而日本夏普公司或將在2017年上半年，在美國投資70億美元，建一座液晶螢幕廠。

此外，《日經產業新聞》9日報導，日本首屈一指的汽車配件生產商日清紡織株式會社(日清紡)，當天宣佈取消斥資100億日元(約合8900萬美元)在墨西哥建汽車制動配件廠的計畫。這是日企首次對川普具有貿易保護主義色彩的抨擊做出公開回應。

然而，安倍帶的這些「禮物」，川普會收下嗎？美國有線電視新聞網(CNN)報導，在大選中，川普就不斷發出抨擊日本的言論。去年11月，安倍在川普當選後，成為第一個赴美會見川普的外國領導人。但在那之後，川普對日本的抨擊並沒有停止。

日本國內對安倍討好川普的大手筆也有爭議。日本前眾議院議員、社民黨全國聯合常任幹事服部良一9日接受《環球時報》記者採訪時表示，安倍在全球反對川普排外主義、貿易保護主義的浪潮中赴美進行日美領袖會談，並計畫提供資金協助美國創造70萬個就業機會。

但日本國內的就業市場仍存在很多問題，很多年輕人得不到正式就業機會，安倍卻先去解決美國的就業問題，討好美國，還要陪川普打高爾夫。安倍這種搖尾乞憐的做法令人不齒。

(中時電子報)