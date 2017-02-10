旅行禁令遭駁回 川普揚言法庭見

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在遭逢上訴法院的挫敗後，美國總統川普今天誓言捍衛備受爭議的旅行禁令。

法新社報導，在3名法官組成的合議庭一致駁回川普力圖恢復旅行禁令的努力後，川普於推特上寫道：「法院見，我們國家安全危在旦夕。」1060210

(中央社)