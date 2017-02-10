鄭明典：平地低溫和海溫分布特徵相關

中央氣象局氣象預報中心主任鄭明典今天在社群網站臉書（facebook）貼文表示，約略看，平地的低溫大致上沿西海岸分布，看起來和海溫分布特徵密切相關。

寒流發威，氣象局預測，今天北台灣及金門、馬祖整天都偏冷，低溫攝氏10度以下，中南部較晴朗，日夜溫差超過10度，高山下雪機率低。

鄭明典表示，台北站最低曾出現10.4度，高雄也降到14度以下，淡水昨晚一度出現6.9度低溫，但很短暫，而昨天的日低溫排序已都在10度以下。1060210

(中央社)