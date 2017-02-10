南加州雄中雄女校友會，300人共襄盛舉

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南加州雄中雄女校友年會，吸引300人參加，此次雄女學生也組團赴美共襄盛舉。（高雄女中提供）

雄女學生利用寒假訪美，與當地高中學習交流。（高雄女中提供）

雄女學生訪美期間，也到Google總部參觀。（高雄女中提供）

高雄中學、高雄女中在美國南加州的校友們共組校友會，每年定期聚會，今年校友會在當地希爾頓飯店舉行，共300名校友共襄盛舉，校友會更協助雄女接洽美國當地高中進行交流，學姐們看到學妹精彩熱舞表演，紛紛稱讚「年輕人比我們當年活潑大方，令人羨慕」。

雄女校長黃秀霞當年執掌雄中校長時，即鼓勵旅居南加州的雄中校友們，邀雄女校友共組校友會，在海外牽起兩校情誼，後來聯合校友會順利組成，黃秀霞也轉任雄女，校友會每年均邀她到美國，參加雄中雄女聯合校友會年會。

今年黃秀霞請聯合校友會幫忙，促成雄女與當地Diamond Bar High School進行3天課程學習交流，11位學生利用寒假期間赴美，元月30日啟程、2月11日返台，除學習外，還安排參加南加州雄中學女聯合校友年會、參觀史丹佛、柏克萊、UCLA、USC等美國頂尖大學、以及Google總部。

「2017年南加州雄中雄女聯合校友年會」吸引近300名旅居當地校友參加，並邀駐洛杉磯台北經濟文化代表處處長夏季昌、聖蓋博市市長廖欽和、議員黃文谷、國策顧問謝清志、僑務委員會諮詢顧問高啓正等人共襄盛舉。

黃秀霞校長致詞時肯定雄中雄女校友在美國的傑出表現，堪為學妹們最佳典範；雄女學生則在大會中表演精彩熱舞，博得滿堂彩，學姐們投以羨慕眼光，稱讚她們活潑大方。

駐洛杉磯台北經濟文化代表處處長夏季昌則說，他上網查詢，才知道雄中雄女還有大露營、耶誕舞會、飲料日等活動，顯示兩校互動熱絡，學生表現多元，與當年的高中時代真是不能比。

此外，雄女與美國高中的交流也令學生相當期待，3天課程包括英文、科學、數學、攝影、影片製作、音樂、美術、機器人等，學生們表示，美國教育開放多元，尤其注重創意表達，能培養批判思考能力，對她們深具啟發作用。

(中時)