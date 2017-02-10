米蘭達可兒高空啪啪啪 遇上禁慾未婚夫
33歲的米蘭達可兒與「精靈神射手」奧蘭多布魯離婚後，兩人還是維持友好關係，不過雙方感情生活各自精采。奧蘭多布魯與凱蒂佩芮熱戀中，米蘭達則和Snapchat執行長伊凡史匹格訂婚，但向來作風大膽的米蘭達，近來受訪卻暗示未婚夫不能接受婚前性行為。
米蘭達可兒作風大膽，她與奧蘭多布魯還是夫妻時，就時常po出大膽照，一對美乳還曾經在進行拍攝工作時，衣服不小心被風吹起，導致在眾人面前露點。她更曾在受訪時坦言自己也是「高空啪啪啪」的成員，曾在搭機時自慰過，甚至有過性行為。
可沒想到當米蘭達遇上伊凡史匹格，卻也只能走保守路線，近日她接受訪問，被問到兩人的「做人」計畫，沒想到她卻說要等婚後才能規劃，直言「他很保守」，暗示未婚夫不能接受婚前性行為。
(中時電子報)
關鍵字：米蘭達可兒
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