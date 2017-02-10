屏東高樹校園女屍案 前男友凌晨投案

涉嫌殺害前女友的王嫌。（翻攝自臉書）

涉嫌殺害前女友的王嫌。（翻攝自臉書）

屏東高樹鄉校園女屍命案，警方掌握監視錄影器畫面，涉有重嫌的前王姓男友自知無路可逃，今日凌晨0時20分，向警方投案，警方也帶回偵訊，釐清相關案情。

9日清晨發現命案後，警方即成立專案小組追查凶手，採證並調閱現場監視器，雖然有錄到凶嫌身影，但因深夜影像不清，且現場未發現凶器及被害人邱女的手機，調取邱女的通聯紀錄後，鎖定家住在高雄林園區的前王姓男友（33歲），並聲請拘票前往逮人。

王男自知難逃，今日凌晨在屏東市的慈鳳宮前，打電話報警並往前屏東市民族派出所投案，警方將王男帶回里港警分局偵訊，進一步釐清案情，將再統一說明案情。

據了解，邱女約於2、3個月前認識王男並交往，沒多久就發現男友有毒品前科又不務正業，想要分手，上個月也從高雄市區搬回美濃阿公家，想要躲避前男友，為此她還換了好幾個臉書帳號。

上個月阿公生病住院，叨念她不工作，她覺得很煩，加上想躲前男友，上周投宿到高樹鍾姓乾哥家，沒想到竟躲不過死劫。

(中時)