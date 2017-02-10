前台車董座：國機國造是假議題

台灣車輛為新北淡海輕軌打造列車，可以說是國車國造的典範。(圖/新北市政府)

蔡英文執政的一個重要方針是推行國機國造、國艦國造，且已宣告要投入686億研發下一代空軍高教機。對此，前經濟部台灣車輛公司(簡稱台車)董事長黃敏恭表示，在全球化分工密切的當下，不可能有百分之百的自製自造，因為這樣沒有經濟效率，而所謂國機國造就是個假議題。

港媒中評社近日採訪了政務官經歷豐富的前台車董座黃敏恭，問他對蔡政府主導國機(艦)國造的看法，黃敏恭分享參與國車國造的經驗，表示發展供應鏈才是其中關鍵所在。

黃敏恭說：「戰機、潛艇的研發製造是非常專業的領域，要走國機(艦)國造的路，看重的點應該是本土化比例的程度。由於處在全球化時代，設備零件多要從國外採購，因此不太可能從頭到尾一手包，嚴格說，看自製比例多少才精確。」

他強調：「以台灣車業來說，根本不會強調整車自製比例。國車國造看重的點在於台灣主導設計與利用，接著才嘗試移轉到台灣相關產業，發展供應鏈。」

黃敏恭解釋：「當初中國大陸發展車輛軌道技術，就是以內需市場為支撐，逐漸將動車高鐵一條條建立起來。有鑑於此，台灣未來發展技術也是要以內需市場為本，而民進黨現在喊國機、國艦國造只是個口號與假議題，民眾不應被其誤導。」

(中時電子報)