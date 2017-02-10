不錄取不打算買房的年輕人 這主管說原因是…

買房已成了許多年輕人只敢藏在內心深處的奢求。（中時資料照／黃世麒攝）

這些年來房價居高不下，買房已從許多人理所當然的計畫，變成不知追不追逐得到的夢想，儘管如此，國內一間中大型企業主管仍堅持，不會錄用沒有買房意願的應徵者，究竟是為什麼呢？

人力銀行資深副總洪雪珍在《商業周刊》網站撰文指出，這名叫做Kent的主管告訴她，會將應徵者分為不想買房、想買房卻買不起、想買房也有信心買得起這三類，被歸為前兩類的人會被淘汰。儘管洪雪珍認為此做法不公平，但Kent舉他曾錄用過的三名年輕人為例，證明自己的用人哲學確有所本。

第一名年輕人有高學歷、學習力又強，但主管交辦的事總在「期限前一刻」才交出。Kent希望能激發其潛能、加快效率，於是找他懇談，不料獲得的回應是，買房子這件在他看來人生最大之事，父母都已經準備好了，所以他追求的只有工作及生活間的平衡。

而第二名年輕人有過幾年相關工作經驗，但在責任制5萬元、非責任制4萬元中挑了後者，Kent好奇為何如此？對方表示，台北房價高，若選擇前者，10年也才多120萬元，搞不好連廁所都買不起。

這年輕人被錄取後雖然表現不錯，但Kent仍覺得少了點衝勁，於是找他聊了聊，但對方說出心中想法，那就是雖然也想賺錢買房子，但光想到誇張的房價就失去鬥志，因為不知道要拚到什麼地步，才能在台北成為有殼一族。

至於第三名年輕人，面試時就展現極大的誠意和企圖心，甚至以想在35歲前結婚、買房為由，大膽要求高薪，並強調自己什麼都願意配合公司。開始上班後，他總是拚勁十足不喊苦，短短3年內就加薪2萬元，但到了第4年，他還是提出辭呈，原因是新公司要多給1萬元薪水。

說完這三個例子後，Kent點出買不起房子並非這一代年輕人的問題所在，重點是他們沒有人生目標；洪雪珍也建議年輕人，就算不買房子，但還是得找出目標並全心投入奮鬥，唯有如此才對得起自己。

(中時電子報)