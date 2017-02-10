18測站破入冬最冷記錄 淡水6.7度

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寒流來襲，昨天入夜到今天清晨，全台18個平地測站陸續出現該站入冬以來最冷記錄，其中又以昨晚9時7分新北市淡水區出現的攝氏6.7度最冷，是入冬以來全台最低溫。

今年首波寒流從昨天開始影響台灣，全台各地極凍，大台北低溫下探10度，沿海空曠地區更只有8到9度，感受上非常冷冽，苗栗縣體感溫度預報甚至只有2到3度。

中央氣象局表示，今天陽光露臉後各地氣溫會逐漸回升，北部高溫12、13度，中部19度左右，南部上看23度，但寒流持續盤踞台灣，入夜後又會轉冷，加上輻射冷卻效應，西半部溫差大，提醒年長者及有心血管疾病民眾注意保暖，沿海農漁業要留意寒害。1060210

(中央社)